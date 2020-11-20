Раніше країни Балтії у спільній координації запровадили санкції проти близько 130 білоруських посадовців, зокрема й проти Лукашенка.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявляє, що Литва в координації з Естонією та Латвією запровадила національні обмежувальні заходи ще проти 28 білорусів.

Про це глава МЗС Литви повідомив у мікроблозі Twitter.

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"У взаємодії з Латвією та Естонією, Литва застосувала санкції щодо ще 28 осіб, причетних до насильства проти протестувальників у Білорусі, в тому числі причетних до смерті Романа Бондаренка. Якщо жорстокість не припиниться, ми розширимо санкції", - наголосив Лінкявічюс.

Раніше країни Балтії у спільній координації запровадили санкції проти близько 130 білоруських посадовців, у тому числі президента Олександра Лукашенка.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

З 25 жовтня в Білорусі почався загальний страйк.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

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Автор: Віталій Саєнко