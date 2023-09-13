Глава МЗС РФ знову звинуватив "злий Захід" у брехні.

Російська Федерація і Китай відмовляться від санкцій проти Північної Кореї. Обмеження повинні були стримувати розвиток ядерної та ракетної програми Пхеньяну.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Інна і президента Росії Володимиром Путіним заявив, що санкції "вводилися в зовсім іншій геополітичній обстановці". За його словами, тоді були "проблеми із зав'язуванням діалогу". При цьому він не забув про "злий Захід", який "всіх обдурив".

"З моменту прийняття останньої резолюції ми твердо сказали, що більше санкцій не буде проти Північної Кореї. Таку ж позицію зайняли наші китайські партнери. Перш за все тому, що паралельно з тими заходами, які приймала Рада безпеки приймала всі західні колеги обіцяли вирішувати гуманітарні проблеми – це була чергова брехня", - видав глава МЗС РФ.

Крім того, він розповів про проект резолюції про "вирішення гуманітарних питань в КНДР", а також "зміцнення безпеки" в північно-східній частині корейського півострова.

"Замість цього США з Японією і Південною Кореєю, підключаючи англійців і австралійців і Нову Зеландію займаються накачуванням озброєння. Переносять на Корейський півострів свої елементи стратегічних сил і пішли розмови, що в тому чи іншому вигляді ядерна зброя з'явилася в Південній Кореї і Японії", - виправдався Лавров.

Варто відзначити, що міжнародні санкції щодо Північної Кореї за розвиток ядерної та ракетної програми вводили Радбез ООН, Китай і Росія. Раніше вже були підозри, що Москва і Пекін порушують санкційний режим, який підтримали.

Влада Китаю поки що не прокоментувала заяву глава російського зовнішньополітичного відомства.

Візит Кім Чен Ина в Росію - останні новини

13 вересня президент РФ Володимир Путін зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином на космодромі "Східний".

За словами російського диктатора, його колега "проявляє великий інтерес до ракетної техніки" і сказав, що Москва допоможе Пхеньяну побудувати супутники. У свою чергу Кім Чен Ин заявив, що "КНДР завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії".

Зазначається, що головною темою зустрічі диктаторів-постачання північнокорейського озброєння армії РФ для війни проти України.

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