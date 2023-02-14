Європейські країни заміщають російські поставки дизпалива, збільшуючи імпорт із Індії, Саудівської Аравії, Китаю, Кувейту, Малайзії і навіть Того.

У лютому Росія перенаправила свої експортні поставки дизельного палива в Африку і Азію, а також на навантаження "судно-судно" (STS). Причиною тому стало ембарго, яке закрило європейські ринки для палива російського походження.

Про це свідчать дані трейдерів і аналітичної платформи Refinitiv, пише Reuters. Відзначається, що Росія довгий час була основним постачальником дизельного палива в Європу.

Однак, за даними Refinitiv Shipping, тепер основна маса вантажів із дизельним паливом і газойлем з російських чорноморських портів Туапсе і Новоросійськ прямує в бік Туреччини, а також в Оман, Того і Туніс.

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Російські чорноморські порти і раніше користувалися близькістю турецького ринку для поставок дизпалива, у той час, як експортерам із балтійських портів Приморськ і Висоцьк довелося замінити європейські пункти призначення набагато тривалішими рейсами, що підвищувало вартість фрахту.

"Судновласники, імовірно, є головними бенефіціарами всієї цієї ситуації через більш довгі маршрути та високі фрахтові ставки", - сказав один із трейдерів.

З початку лютого Росія перенаправляє обсяги дизельного палива з балтійських портів у Марокко, Алжир, Гану, Туніс і Бразилію.

Також, за даними Refinitiv, два вантажи, що перевозять близько 130 тисяч дизельного палива, направляються з порту Приморськ у порт Джидда в Саудівській Аравії.

Крім цього, дані Refinitiv також свідчать, що деякі вантажі відправлялися з непрозорими номінаціями, наприклад "Гібралтар під замовлення", "Сеута під замовлення" або навіть просто "під замовлення". Трейдери вважають такі заявки або не мають покупця, або заброньовані для вивантаження на інше судно.

За даними Refinitiv, європейські країни заміщають російські поставки дизельного палива, збільшуючи імпорт із Індії, Саудівської Аравії, Китаю, Кувейту, Малайзії і навіть Того.

Нафтове ембарго проти Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2022 року набуло чинності нафтове ембарго ЄС проти Росії. Рішення передбачає заборону на експорт російської нафти, якщо її ціна буде вище встановленої "стелі".

Для реалізації ембарго Рада ЄС встановила граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Стеля цін означає, що з 5 грудня країни Євросоюзу, Велика Британія, США, Канада, Японія і Австралія надаватимуть послуги, пов'язані з морським транспортуванням російської нафти, лише в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або дешевше.

Також, з 5 лютого 2023 року набуло чинності ембарго на російські нафтопродукти - дизельне паливо та мазут. Напередодні Рада ЄС затвердила стелю цін на нафтопродукти. Так, тепер нафтопродукти, ціна яких нижче вартості сирої нафти (згідно з граничною ціною в $60), можуть продаватися за ціною не більше 45 доларів США за барель. А для дизпалива та інших нафтопродуктів, які коштують дорожче нафти, стеля цін встановлена на рівні $100 за барель.

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