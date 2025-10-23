Журналісти дізналися, чому європейські чиновники передумали та почали переговори про фінансування України за рахунок московських грошей.

У банках західних країн з початку повномасштабної війни у лютого 2022 року лишаються замороженими близько 300 мільярдів доларів російських активів. Більшість з них, а це близько 200 мільярдів доларів, знаходяться в Бельгії, де вони зберігаються в Euroclear - центральному депозитарії цінних паперів. Як йдеться у статті The Washington Post, ці гроші продовжують працювати, і прибутки від них використані як застава для позики Україні у сумі близько 50 мільярдів доларів.

Автори пишуть, що влітку європейські чиновники називали кілька причин проти перерахування грошей з основної суми Україні. Казали, що це "може створити ризикований прецедент; відлякати інвесторів, включаючи інших суверенних вкладників; загрожувати стабільності фінансової системи; наразити Бельгію на юридичну відповідальність; та викликати відповідні заходи з боку Москви". А зараз ситуація змінилася і чиновники Європейського Союзу намагаються розвіяти ці побоювання.

Причин цьому кілька, перераховують автори. Це відмова російського диктатора Володимира Путіна виконувати вимоги президента Дональда Трампа щодо припинення вогню, відмова самого Трампа витрачати більше американських грошей на Україну, поступовий відступ України на полі бою, зростаюча втома європейських політиків та громадян.

У четвер під час саміту глав держав та урядів ЄС у Брюсселі чиновники казали, що знайшли "обхідний шлях, застосувавши певні фінансові хитрощі":

"Виконавча гілка блоку наполягає, що план може вирішити проблеми, оскільки технічно він не передбачатиме конфіскації активів російського центрального банку. Натомість кошти будуть використані для надання Україні "репараційного кредиту".

Однак цей план, який у Росії вже встигли назвати крадіжкою, вимагає консенсусу 27 лідерів країн ЄС, у тому числі узгодження з боку Угорщини.

Джерело видання з числа посадовців ЄС сказав, що реальність така, що "ми більше не можемо розраховувати на США" щодо великих сум готівки. "Саме на цьому тлі ми переглянули питання активів", – сказав чиновник.

Автори додали, що саме наполегливість Трампа у тому, щоб Європа несла витрати на допомогу Україні, переконала багато європейських урядів підтримати використання російських коштів. Наразі найбільш вагається Бельгія та вимагає від інших країн гарантій участі у можливому поверненні цих коштів.

Європейський центральний банк, який раніше також висловлював серйозні занепокоєння, зараз сигналізує про свою відкритість до ідеї використання активів як застави. Але при цьому хоче бачити конкретний план і спільні дії всіх країн, які володіють активами.

"Суть плану ЄС полягає в тому, щоб взяти готівкові резерви, які Euroclear перевів до Європейського центрального банку, та позичити гроші Україні. Згідно з умовами кредиту, Київ повинен буде повернути гроші лише за умови отримання воєнних репарацій від Москви. Наразі це здається нереальною ідеєю", - пояснює WP.

Водночас європейські уряди нададуть Euroclear своєрідний борговий розпис, зобов'язавшись повернути кошти, якщо це буде необхідно. Але Euroclear, як і раніше, заборонено повертати кошти Росії через санкції, які ЄС запровадив для заморожування активів. Виконавчий орган ЄС, Європейська комісія, сподівається досягти угоди та розпочати надання коштів Україні наступного року.

Доки ЄС не скасує санкції або Росія не виплатить репарації, Україна залишатиме гроші собі, і ніхто нікому не повертатиме кошти.

Санкції проти РФ – останні новини

Нагадаємо, що вперше після переобрання на новий президентський срок Дональд Трамп посилив економічний тиск на Росію, ввівши санкції проти її найбільших нафтових компаній - "Роснефть" і "Лукойл". Удвох вони забезпечують Росії близько половини експорту нафти та були наразі основним джерелом доходу. Вважається, що введені санкції будуть повільно зменшувати російські доходи, адже ще деякий час ці компанії будуть продовжувати шукати покупців та торгувати в обхід санкцій.

