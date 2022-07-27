27 лютого патріарх Кирило благословив російські війська у війні проти України.

Литва заборонила в'їзд главі Російської православної церкви патріарху Кирилу (Володимиру Гундяєву) через його постійну підтримку військового вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє LRT, він не зможе відвідувати Литву щонайменше до 23 червня 2027 року.

Патріарха ще 23 червня додали до списку небажаних осіб без публічного оголошення до сьогоднішнього дня.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Литви, російський патріарх потрапив у цей список через навмисне заперечення територіальної цілісності та суверенітету України, а також за виправдання і підтримку агресивних дій Росії, які грубо порушують норми й принципи міжнародного права.

"Патріарх Кирило, близький соратник Володимира Путіна, є одним із найбільш активних прибічників війни проти України, і неодноразово публічно і позитивно говорив про агресію Росії", - йдеться у коментарі литовського МВС.

"Патріарх Кирило відкрито називає український народ у російських пропагандистських медіа як "учасників нацистського режиму", яких треба депортувати або знищити. 27 лютого 2022 року патріарх Кирило благословив російські війська, залучені до війни проти України, і дав канонічне виправдання для війни Росії", - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 липня уряд Великобританії ввів нові санкції щодо Російської Федерації. Зокрема, обмеження торкнуться голови російської православної церкви патріарха Кирила.

8 липня Канада оголосила про введення додаткових санкцій проти російських агентів дезінформації та пропаганди у зв’язку з незаконним і невиправданим вторгненням Росії в Україну. У санкційному списку опинився патріарх Кирило.

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