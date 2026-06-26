Дві країни блокують заборону на в'їзд російських окупантів в Європу, - Bloomberg

ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії.

Італія та Франція висловили застереження щодо пропозиції Європейського Союзу заборонити в’їзд на територію блоку колишнім російським військовослужбовцям. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом закритих переговорів.

За даними видання, відповідне обмеження включене до проєкту 21-го пакета санкцій ЄС, який країни-члени мають обговорити найближчим часом. Новий пакет спрямований на посилення тиску на Москву через її повномасштабне вторгнення в Україну та містить низку заходів проти російської економіки, енергетичного сектору та фінансових установ.

Як пише Bloomberg, Рим і Париж не виступають проти самої ідеї не допускати до ЄС колишніх учасників російської агресії. Але дві країни побоюються, що нинішнє формулювання може створити підстави для ширшої заборони щодо громадян Росії загалом. Крім того, вони вважають, що такі обмеження доцільніше врегульовувати через візову політику, а не через санкційний механізм.

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Джерела видання також зазначають, що Італія та Франція звернули увагу на практичну проблему реалізації цієї ініціативи. Запропонований підхід фактично залишає державам-членам право самостійно визначати, хто саме брав участь у бойових діях, а хто ні, що може виявитися складним завданням.

Втім, питання колишніх російських військових є не єдиним спірним пунктом. Як ідеться у публікації, дискусії тривають також навколо механізму обмеження цін на російську нафту. Минулого року ЄС запровадив динамічний механізм, покликаний забезпечити продаж російської нафти зі знижкою щодо ринкової ціни. Однак через коливання світових цін на енергоносії цей інструмент потребує перегляду.

Серед інших заходів пакета – санкції проти банків, операторів криптовалют, танкерів, які допомагають обходити обмеження, а також нові торговельні обмеження щодо критично важливих мінералів, металів і руд.

Окремо пропонується поширити санкційний режим, який нині застосовується до суден, що перевозять російську нафту в обхід обмежень, на транспортування російського скрапленого природного газу. Мета цього кроку, зазначають джерела, – "заздалегідь запобігти створенню Москвою ще одного тіньового флоту для перевезення СПГ".

Крім того, низка країн-членів висловлює занепокоєння щодо планів обмежити імпорт окремих видів російської рибної продукції. Водночас ЄС планує запровадити експортний контроль приблизно щодо двох десятків компаній, зокрема з Китаю, Індії, Туреччини та країн Центральної Азії, які, за даними Брюсселя, можуть постачати Росії товари, необхідні для виробництва озброєнь.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, США зняли частину санкцій з Росії, вилучивши зі списку сімох громадян РФ, два кораблі та дві турецькі компанії. Серед них – син олігарха Володимира Потаніна Іван, кілька топменеджерів російських банків та суховантажі, пов’язані з державною транспортною лізинговою компанією. Причини такого рішення Мінфін США не пояснив.

Також ми розповідали, що США не продовжили виняток із санкцій на російську нафту, термін дії якого завершився 17 червня, і поки що адміністрація Дональда Трампа не підтвердила, чи це означає автоматичне повернення обмежень.

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