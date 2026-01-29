В Євросоюзі хочуть заборонити російським військовим в’їзд до країн Шенгену

Вже багато країн висловили підтримку цій пропозиції і відповідна робота щодо неї триватиме.

В Євросоюзі представили пропозицію щодо заборони росіянам, які воювали проти України, в’їжджати до країн Шенгенської зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це високий представник Євросоюзу Кая Каллас сказала на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Є пропозиція заборонити російським колишнім учасникам бойових дій в’їзд до Шенгенської зони", - повідомила Каллас.

За її словами, російські колишні комбатанти становлять ризики для безпеки.

Як додала високий представник, сьогодні багато країн-членів висловили підтримку цій пропозиції.

"Якщо подивитися, скільки там колишніх комбатантів, порівняно, наприклад, з війною в Афганістані, то їх багато. І це створює явні ризики для безпеки Європи. Тож, ми погодилися продовжити роботу над цією пропозицією та перевірити зацікавленість держав-членів", - заявила Каллас.

Вона відзначила, що це один з тих кроків, який треба підготовити заздалегідь.

"Якщо буде припинення вогню або якесь рішення, ми повинні отримати відповіді до того, що ми повинні робити, і які потім будуть ризики, бо ризики також змінюються", - сказала Каллас.

Країни Шенгену

Як повідомляв УНІАН, повноправними членами Шенгенської зони є 29 країн. Із них 25 - це держави-члени Євросоюзу, а ще 4 країни з поза меж ЄС (Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн). У цих країнах не має перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах.

Останніми країнами, які долучились до Шенгену, стали Румунія і Болгарія. Вони це зробили 1 січня 2025 року.

