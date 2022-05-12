Карл Неххамер заявив, що Відень повинен підготуватися до прямого втручання.

Австрійська влада висунула Російській Федерації "газовий ультиматум". Відень пригрозив забрати у "Газпрому" сховища в Зальцбурзі.

Про це повідомив канцлер Австрії Карл Нехаммер в інтерв'ю газеті Kronen Zeitung.

"Якщо російський "Газпром" не заповнить наші найбільші сховища газу (Haidach в Зальцбурзі - УНІАН), то ми у нього їх заберемо для інших постачальників", - заявив політик.

За його словами, Австрія повинна підготуватися до прямого втручання там, де це потрібно, хоча він і не прихильник націоналізації.

Варто відзначити, що підземне газове сховище Haidach знаходиться в Зальцбурзі на місці виснаженого родовища. Воно може вмістити 2,4 мільярда кубічних метрів газу та наразі належить російському "Газпрому", але пустує.

Як раніше повідомляв УНІАН, канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Австрія поки не може відмовитися від російського газу це відбудеться, ймовірно, через кілька років.

Разом з тим президент Австрії Александер Ван дер Беллен закликав до швидкого зменшення залежності від російського газу.

27 квітня Відень відмовився платити Росії рублями за газ, як того вимагали в Кремлі через санкції і заборону постачати євро і долари у РФ.

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