Австрійські дипломати, яких евакуювали через війну в Україні, повернулися до Києва минулого тижня.

Австрія повернула своє посольство до Києва задля сигналу солідарності з Україною, яка бореться з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Австрії.

Австрійські дипломати приїхали до столиці ще минулого тижня.

"Ми солідарні з народом України, який зазнав безпрецедентної збройної агресії з боку РФ. Задля важливого сигналу нашої непохитної солідарності, представники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня", - повідомило МЗС Австрії.

Нагадаємо, що іноземні дипмісії повертаються в Україну після вимушеної евакуації. Нещодавно в Україну приїхали американські дипломати. Наразі вони регулярно їздитимуть у Львів.

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