Також були схвалені додаткові санкції, які будуть запроваджені окремо від 17-го пакету обмежувальних заходів.

Комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу (Coreper) погодив рішення запровадити 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мережі X.

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" 17-му пакету санкцій проти Росії. Паралельно вони також схвалили більше санкцій проти Росії через порушення прав людини, гібридні втручання в усьому світі і розповсюдження хімічної зброї", - відзначив Йозвяк.

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Санкції проти РФ

14 квітня висока представниця ЄС Кая Каллас відзначила, що у 17-му пакеті санкцій слід очікувати обмежень стосовно російського тіньового флоту.

Прогнозувалось, що 17-й пакет санкцій буде схвалено 20 травня на засіданні Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ. Як стверджує Каллас, нові обмеження мають стати "кусючими" для країни-агресорки.

За даними Bloomberg, до нового санкційного списку пропонують додати 60 фізичних та юридичних осіб та 150 кораблів.

А вчора видання Reuters з'ясувало, чому погрози ЄС можуть не спрацювати. Там зауважили, що ЄС стає дедалі важче домогтися необхідної одностайності серед 27 країн-членів блоку, щоб ухвалити нові великі санкції проти РФ.

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