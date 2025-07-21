Міністр фінансів США порадив Європі ввести мита проти Росії, якщо це зробить Трамп

У США кажуть, що усі покупці російської нафти можуть опинитися під санкціями.

Європейцям варто наслідувати приклад США, якщо адміністрація президента Дональда Трампа запровадить 100-відсоткові мита щодо країни-агресорки - Російської Федерації та країн, що підтримують її через закупівлю нафти. Про це заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент у понеділок, 21 липня, пише NV.

"Будь-яка країна, що закуповує російську нафту, яка перебуває під санкціями, буде обкладатися вторинними митами в розмірі до 100%. Я б закликав наших європейських партнерів наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці мита", — сказав Бессент в інтерв'ю телеканалу CNBC, коментуючи можливість введення мит.

За його словами, є вірогідність того, що США обговорюватимуть з Китаєм купівлю російської та іранської нафти. Бессент сказав, що це стане сигналом про те, що акцент у переговорах може зміститися з торговельних питань на питання національної безпеки. Він додав, що торгівля США з Китаєм перебуває в хорошому стані.

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"Тепер ми можемо почати обговорювати інші речі. На жаль, китайці є дуже великими покупцями іранської нафти, на яку накладено санкції, і російської нафти, на яку накладено санкції, — тож ми могли б почати обговорювати це", — сказав Бессент.

Останні новини про санкційний тиск на Росію та її союзників

Нагадаємо, що 17 липня Дональд Трамп дав Росії 50 днів на досягнення угоди про мир чи припинення вогню в Україні. Якщо цього не буде зроблено, пообіцяв ввести жорсткі обмежувальні заходи – Росія та її союзники, які купують російську найту, стикнуться з високими митами та вторинними санкціями.

Минулого тижня ЄС ввіл 18 пакет санкцій проти Росії. Ключовим напрямком санкцій стали спроби обмежити нафтові доходи РФ. Санкції введені у відношенні танкерів "тіньовго флоту", які перевозять російську найту під прапорами інших країн. А також ЄС обмежив ціну на російську нафту, запровадивши стелю в 47,6 доларів за барель. В пакет вперше увійшли два китайських банки, які співпрацюють з РФ.

У США оцінюють також намір президента Дональда Трампа запровадити жорсткі митні обмеження по відношенню до РФ та її партнерів. За словами колишньої Держсекретарки США Кондолізи Райс, Трамп фактично висунув ультиматум Росії, що є поворотним моментом в мирних зусиллях щодо закінчення війни в Україні.

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