Райс розкритикувала адміністрацію попереднього президента Джо Байдена за занадто повільне постачання зброї Україні на самому початку російського вторгнення.

Ультиматум президента США Дональда Трампа, висунутий Росії, є "поворотним моментом" у мирних зусиллях щодо закінчення війни в Україні.

Таку думку висловила колишній держсекретар (2005-2009 роки) Кондоліза Райс, пише The Hill. "Останній тиждень став поворотним моментом", - висловила думку вона.

"Найкраща новина, яку ми можемо повідомити українському народові, - це те, що США і Європа нарешті прийшли до єдиної думки, що Володимира Путіна не зупинити словами. Його можна зупинити тільки в тому випадку, якщо він буде впевнений, що далі йти не можна, що він не зможе перемогти", - заявила екс-держсекретар.

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Її заява прозвучала після того, як Трамп пригрозив, що США введуть "жорсткі" санкції проти Росії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

При цьому Райс визнала, що запровадження вторинних санкцій може бути складним, вказавши на таких ключових союзників Росії, як Китай та Індія, але заявила, що у Кремля все одно будуть труднощі.

"Якщо ви Китай... з економікою, яка не в найкращій формі... або Індія, яка справді не хоче опинитися в програші, можливо, ви замислитеся, чи дійсно варто купувати російську нафту за зниженими цінами", - сказала вона.

Крім цього, Райс розкритикувала адміністрацію попереднього президента Джо Байдена за занадто повільне постачання зброї ЗСУ після вторгнення РФ у 2022 році.

Держсекретарка часів президентства Джорджа Буша заявила комісії, що якби США надали Україні "все" на самому початку, коли "росіяни були в скрутному становищі", Україна могла б виграти війну "з повним розгромом".

Зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні

Оскільки всі попередні зусилля американського президента не увінчалися успіхом, він вирішив змінити позицію щодо свого російського друга і пригрозив йому драконівськими санкціями, якщо той не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

Попри ультиматум Трампа, Росія не демонструє жодних ознак уповільнення у війні проти України.

Раніше адміністрація Трампа погодилася поставити Україні більше зброї. Цей крок став скасуванням ухваленого Пентагоном рішення призупинити деякі поставки зброї.

Трамп також заявив, що США поставлять Україні ракети Patriot, а НАТО візьме на себе основні витрати з постачання зброї.

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