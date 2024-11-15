Угорський прем'єр переконаний, що зняття санкцій з агресора піде на користь Європі.

Європейський Союз повинен переглянути санкції проти Росії, аби зменшити ціни на енергоносії на європейському ринку та посилити власну конкурентоспроможність. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого цитує Reuters.

"Ціни на енергоносії необхідно знизити у будь-який спосіб. Це означає, що санкції потрібно переглянути, тому що за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не будуть нижчими", - заявив він.

За словами Орбана, витрати американських компаній на газ і електроенергію учетверо нижчі, аніж витрати європейських. Це є недоліком, який неможливо подолати іншими засобами, вважає він.

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Інші нещодавні заяви Віктора Орбана

Як писав УНІАН, наступного дня після перемоги Дональда Трампа на виборах ипрезидента США Віктор Орбан закликав переглянути допомогу Україні. Зокрема угорський прем'єр хоче змінити плани щодо 50-мільярдного кредиту Україні, який ще влітку пообіцяли виділити спільно ЄС, США та країни Великої сімки.

Трохи пізніше він заявив, що Європа не зможе фінансувати оборону України самостійно, якщо США відмовляться допомагати. При цьому він наголосив, що Україна вже програє війну.

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