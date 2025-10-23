'Удар під дих': нафтові санкції США заганяють Путіна в глухий кут, - Sky News

Вашингтон різко посилив тиск на Москву, вдаривши по її ключовій артерії – нафтовому сектору.

Адміністрація Дональда Трампа несподівано запровадила санкції проти двох найбільших енергетичних компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу", які експерти називають "двигунами, що перекачують гроші через військові вени Кремля". Це справжній "удар під дих" для воєнної економіки Кремля, пише Sky News.

За словами американського Міністерства фінансів, мета цих заходів — "послабити здатність Кремля отримувати доходи для своєї військової машини". У Вашингтоні наголошують, що нафта — це "кровотік" російської економіки, і нові санкції фактично "перекривають цей кровотік".

Втім, навіть у США визнають, що такий крок несе ризики для глобального ринку.

Стискаючи російський нафтовий сектор, президент стискає груди світового ринку, зазначає канал. Зростання цін на енергоносії може боляче вдарити і по самих США.

Сам Трамп визнав масштабність кроку, але висловив сподівання, що "санкції не триватимуть довго":

"Це масштабні санкції, і я сподіваюся, що вони не триватимуть довго", – сказав президент.

Європа підтримала Вашингтон

Європейський Союз оперативно долучився до нових обмежень, посиливши контроль над імпортом російської нафти та закривши лазівки у судноплавстві. У Брюсселі наголошують, що "західний альянс стоїть єдиним фронтом".

На тлі оголошення санкцій Трамп провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Президент США підкреслив, що скасував запланований саміт із Володимиром Путіним, оскільки "не хотів марно витратити свою подорож".

Рютте, який публічно підтримав Трампа, назвав його "єдиним, хто може це зробити".

Китай і нова дипломатична партія

Аналітики звертають увагу на роль Китаю, який може використати свій вплив на Москву під час майбутніх торговельних переговорів між Трампом і Сі Цзіньпіном. Канал пише:

"Санкції президента США – це більше, ніж просто покарання, це стратегічна авантюра, спрямована на те, щоб загнати Путіна в кут, але межа помилки дуже тонка".

Якщо ціни на нафту різко підскочать або єдність союзників похитнеться, президент США може сам опинитися під тиском.

Санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки запроваджують нові санкції щодо Російської Федерації. Вони торкнуться російських компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Обмеження запроваджують у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з припинення війни в Україні.

Зазначається, що, крім "Роснефти" і "Лукойлу", санкції зачеплять компанії, які прямо або побічно на 50 % або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 – "Лукойлу".

