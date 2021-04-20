У Держдепі заявили, що ці підприємства фінансують і підтримують режим Лукашенка.

США прийняли рішення не продовжувати припинення санкцій проти дев'яти білоруських державних підприємств, термін дії якого закінчується 26 квітня 2021 року.

Читайте такожЄСПЛ просити Росію відзвітувати про умови утримання НавальногоЯк пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Держдепу.

"Цей крок є ще одним наслідком кричущого ігнорування білоруською владою прав людини і невиконання Білоруссю своїх зобов'язань з міжнародного права в галузі прав людини", - йдеться в заяві.

Під санкції потрапили "Білоруський нафтовий торговий дім", "Белнефтехім" і його представництва в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно", "Лакокраска", " Нафтан "," Полоцьк-Скловолокно".

До 3 червня 2021 року з цими компаніями дозволяються тільки операції, необхідні для завершення з ними співпраці.

"Дев'ять державних підприємств фінансують і підтримують режим Лукашенка, сприяючи жорстоким репресіям проти білоруського народу і неодноразовій відмові від верховенства права", - зазначили в Держдепі.

Санкції проти Лукашенка

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікації президентської виборчої кампанії в Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

У березні 2021 року Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти 118 представників силових структур режиму Олександра Лукашенка.

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Автор: Людмила Жерновська