Українці та інші іноземці наразі не можуть евакуюватися.

14 жовтня евакуація українців з Сектора Гази зірвалася. Як повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, кількість українців, що потребують евакуації із Сектора Гази, зросла до майже 260.

"Наразі виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян", - сказав він.

Президент наголосив, що українські дипломати готові допомогти кожному нашому громадянину, який цього потребує. Відтак, він закликав українців та українок, які перебувають за кордоном та потребують допомоги, у будь-який час та спосіб звертатися до українських дипломатичних представництв за кордоном.

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Евакуація українців з Ізраїлю та Сектора Гази під час війни

Бойовики ХАМАСу здійснили масовану атаку на Ізраїль зранку 7 жовтня, випустивши по мирним містам сотні ракет. Крім того, вони прорвалися через кордон та атакували населені пункти поблизу нього. За даними місцевої влади, внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу на Ізраїль з 7 жовтня загинуло понад 1400 людей. Серед загиблих є українці. Ізраїль у відповідь готує наземну операцію на території Сектору Газа.

Українці намагаються врятуватися з територій, охоплених війною. 14 жовтня з Ізраїля до Румунії вдалося евакуювати вже понад 200 українців. Україна працює над підготовкою нових евакуаційних рейсів.

Водночас евакуація з Сектора Гази українців та громадян інших країн зірвалася. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що причиною стало раптове скасування дозволу на евакуацію з ізраїльською стороною.

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