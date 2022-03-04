Він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг", чий замах на Гітлера не увінчався успіхом.

Сенатор США Ліндсі Грем у прямому ефірі телеканалу Fox закликав ліквідувати президента РФ Володимира Путіна.

"Хтось в Росії повинен взяти на себе відповідальність і відправити цього хлопця в пекло. Ви надасте своїй країні і світу велику послугу", - сказав сенатор.

Продовжуючи думку, він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг", маючи на увазі німецького офіцера, чия бомба не змогла вбити Адольфа Гітлера в 1944 році. "Звичайно, йому спочатку доведеться пробратися в погріб, де мешкає слимак", - зазначив Грем.

Після цього посольство Росії зажадало від США пояснити висловлювання сенатора Ліндсі Грема про Володимира Путіна.