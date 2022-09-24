"Виборчі дільниці" окупантів порожні, люди всіма способами намагаються уникнути участі у "голосуванні".

У Херсонській області окупанти змушуть по кілька разів голосувати на так званому "референдумі" одну людину.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Другий день театру абсурду на Херсонщині. Порожні виборчі дільниці залишаються порожніми. "Виборчі комісії" у супроводі озброєних солдатів кочують по області та продовжують полювати на виборців, які всіма способами намагаються уникнути з ними зустрічі. Декому не пощастило вже двічі – по другому колу довелося заповнювати бюлетень та "голосувати", - зазначив він.

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За словами Соболевського, також практикується "сімейне" голосування – якщо вдома застали лише одного члена сім'ї, напружують взяти кілька бюлетенів та "проголосувати" за всіх.

"Якщо коротко – відбувається цілковита дичина", - резюмував він.

"Референдум" на захоплених територіях

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Для участі у фейковому референдумі росіяни завозять на окуповану територію Херсонщини людей з Криму. Також РосЗМІ з'ясували, які результати "референдумів" очікують у Кремлі.

У зв'язку з низьким відсотком відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій" у супроводі озброєних окупантів збирають підписи місцевих жителів безпосередньо в місцях їхнього проживання.

Цивілізовані країни засудили наміри Кремля щодо анексії українських територій. Зокрема, країни "Великої сімки", США і Європейського Союзу пообіцяли запровадити санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

Тим часом, російський диктатор Володимир Путін, який мріє про знищення України і українців, і використовує для цього практики кровожерливих диктаторів 20 століття - Гітлера і Сталіна - у своїй промові 21 вересня заявив, що влада Росії зробить все, щоб забезпечити безпечне проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Він також пригрозив Україні і світові застосуванням ядерної зброї.

Наступного дня Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, також пригрозив застосуванням ядерної зброї для захисту анексованих українських територій, які РФ після фейкових референдумів вважатиме своїми. За його словами, для захисту цих територій Росія може використовувати не тільки свої щойно мобілізовані сили, але й "будь-яку російську зброю, включаючи стратегічну ядерну зброю та зброю, що використовує нові принципи", маючи на увазі гіперзвукову зброю.

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