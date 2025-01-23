Вучич вважає, що завершення війни в Україні врятує всю планету.

Якщо президент США Дональд Трамп зможе домогтися закінчення війни в Україні, йому треба буде встановити пам’ятник. Але шанси на це на надто високі. Таку думку висловив президент Сербії Александар Вучич в інтерв’ю місцевому виданню Blic.

Зокрема він висловив сумнів, що Трампу вдастся реалізувати стратегію симетричних погроз і примусу до поступок одразу обох сторін конфлікту.

"Росія та Україна не маленькі країни, і обидві втратили занадто багато людей, щоб так легко прийняти рішення. Але якщо Трампу це вдасться, давайте всі поставимо йому пам'ятник — він врятує всю планету. Тож бажаю йому всіляких успіхів. Я вболіваю за нього, щоб це сталося. Чи думаю я, що це станеться? Нехай Бог йому допомагає", — заявив Вучич.

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Трамп обіцяє покласти край війні в Україні

Як писав УНІАН, напередодні Трамп повторив свій намір закінчити війну в Україні і в цьому контексті пригрозив Москві посиленням санкцій, якщо Кремль не піде на переговори.

За словами Трампа, за часом війна в Україні стане ще гіршою. Тож якщо угоду не буде укладено найближчим часом, у нього "не залишиться вибору", окрім як запровадити високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам.

"Настав час "укласти угоду". Більше не має бути втрачено жодного життя", - заявив Трамп.

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