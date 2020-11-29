Країни вислали двох послів через історичне питання 1918 року.

Сербія та Чорногорія оголосили послів один одного персонами нон грата у своїй країні.

Відповідні повідомлення оприлюднили міністерства закордонних справ обох країн.

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"Посла Сербії Володимира Божовича оголошено персоною нон грата відповідно до статей 9 та 41 Віденської конвенції про дипломатичні відносини", - йдеться у Twitter МЗС Чорногорії.

МЗС Сербії попросило посла Чорногорії залишити територію країни протягом 72 годин. "На підставі статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини Міністерство закордонних справ вирішило оголосити посла Чорногорії в Республіці Сербія Тарзана Мілошевича персоною нон грата та попросило його покинути територію Республіки Сербія протягом 72 годин", - повідомило МЗС Сербії.

Як повідомляє ВВС, посол Сербії в Чорногорії Божович назвав рішення влади Чорногорії в 1918 році об'єднатися з Сербією "звільненням". Його звинуватили у "втручанні у внутрішні справи Чорногорії" і дали 72 години на те, щоб покинути країну.

У відповідь на це МЗС Сербії оголосило персоною нон грата посла Мілошевича.

Божович зробив коментар на засіданні асоціації, що представляє чорногорських сербів. Він назвав рішення 1918 року "вільним виявом волі народу до об'єднання з братньою Сербією".

Міністерство закордонних справ Чорногорії заявило, що Божович "принизив державу, яка дала йому дипломатичний імунітет".

Історична справка

На зборах 1918 року учасники постановили, що Чорногорія стане частиною Королівства сербів, хорватів та словенців, яке згодом стало називатися Югославія.

У 2006 році Чорногорія проголосила незалежність, вперше ставши суверенною державою з часу закінчення Першої світової війни.

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Автор: Інна Андаліцька