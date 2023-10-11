Високопоставлений ізраїльські військові розповіли ЗМІ, чому прорив палестинців вдався.

Як так вийшло, що служби безпеки Ізраїлю не змогли зупинити атаку Хамасу? Ізраїльські військові і шпигунські служби вважаються одними з кращих в світі, але 7 жовтня оперативні та розвідувальні провали призвели до найбільшого прориву в обороні Ізраїлю за півстоліття, пише The New York Times.

Як повідомляється, незадовго до атаки ізраїльська розвідка виявила сплеск активності в деяких мережах бойовиків в газі, які вона контролює. За словами двох високопоставлених представників ізраїльської служби безпеки, розуміючи, що відбувається щось незвичайне, вони направили тривогу ізраїльським солдатам, які охороняють кордон з сектором Гази.

Але попередження не було виконано: або тому, що солдати його не зрозуміли, або тому, що попередження не прочитали.

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За інформацією видання, незабаром після цього ХАМАС направила дрони, щоб вивести з ладу станції стільникового зв'язку і спостережні вишки ізраїльської армії, не дозволивши черговим офіцерам контролювати територію віддалено за допомогою відеокамер. Дрони також знищили кулемети з дистанційним управлінням, які Ізраїль встановив на своїх прикордонних укріпленнях, знищивши ключові засоби боротьби з наземними атаками.

Це полегшило нападникам Хамасу можливість з дивовижною легкістю наблизитися і підірвати частини прикордонного паркану, а також знести його бульдозерами в декількох місцях, дозволивши тисячам палестинців пройти через прогалини.

Джерела NYT в ізраїльській службі безпеки говорять, що ці оперативні провали і слабкості були серед безлічі логістичних і розвідувальних упущень Ізраїльських служб безпеки, які підготували грунт для вторгнення на південь країни.

На кілька годин найсильніші військові на Близькому Сході виявилися безсилі дати відсіч набагато слабшому ворогові.

Четверо чиновників заявили, що успіх атаки Хамасу був обумовлений безліччю порушень безпеки з боку ізраїльської розвідки і військових, в тому числі:

нездатність офіцерів розвідки відстежувати ключові канали зв'язку, що використовуються палестинцями;

надмірне використання обладнання для спостереження за кордоном, яке зловмисники легко відключали, що дозволяло їм здійснювати набіги на військові бази і вбивати солдатів в їх ліжках;

зосередження командирів на одній прикордонній базі, яка була захоплена на початковому етапі вторгнення, що позбавило можливості зв'язку з іншими збройними силами.

"Ми витрачаємо мільярди на збір розвідувальної інформації про ХАМАС. Потім, через секунду, все звалилося, як доміно", - заявив Йоель Гузанскі, колишній високопоставлений чиновник Ради національної безпеки Ізраїлю.

Перша невдача сталася за кілька місяців до нападу, оскільки керівники Ізраїльських служб безпеки зробили невірні припущення про масштаби загрози.

Також, за даними видання, минулого тижня представники ізраїльської розвідки поінформували високопоставлених керівників Служби безпеки про найбільш нагальні загрози обороноздатності країни. Однак ті зосередили увагу на небезпеках, що виходять від Ліванських бойовиків уздовж північного кордону Ізраїлю. Загроза, що виходить від Хамасу, майже не згадувалася.

Ситуація в Ізраїлі: останні новини

За останніми даними, число загиблих в результаті атаки ХАМАС перевищило 1200 осіб. Ще близько 3000 людей отримали поранення, а доля приблизно 150 осіб невідома.

Тим часом Ізраїль заявив про масоване ударі по "центру терору" в Газі. Також повідомляється про нанесення ударів по об'єктах терористичної інфраструктури, використовуваним "ісламським джихадом".

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