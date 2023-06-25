Міністр закордонних справ Італії також вважає, що спроба Євгена Пригожина влаштувати заколот ослабила позиції Росії на війні проти України.

Спроба Євгена Пригожина і його ПВК "Вагнера" здійснити переворот у Росії зруйнувала міф про Путіна, показала слабкість РФ і російської влади, а також є кроком вперед до миру в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю Il Messaggero. Він переконаний, що вчинена "вагнерівцями" спроба перевороту в Росії завершила путінську епоху.

"З міфом про єдність путінської Росії покінчено. Ця внутрішня ескалація розділяє російських військових. Це неминучий результат, коли ти підтримуєш і фінансуєш легіон найманців", - сказав Таяні.

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За його словами, спроба Пригожина влаштувати заколот ослабила позиції Росії на війні проти України. А саме вторгнення в Україну дало зворотний ефект Кремлю.

"Одне можна сказати точно: сьогодні російський фронт слабший, ніж учора. Я сподіваюся, що тепер мир ближче. Ми чекаємо, щоб зрозуміти наступні кроки Росії в Україні... Для Путіна це (вторгнення, - ред.) виявилося бумерангом. Росіянам не вдалося виграти, їм не вдався бліцкриг. Тепер вони розплачуються за проблеми й протиріччя військового апарату", - вважає Таяні.

Він висловив сподівання, що після подій в Росії контрнаступ України "піде ще швидше і українці відновлять незалежність".

Міністр також сподівається на зменшення впливу найманців "Вагнера" у країнах Африки.

"Ми уважно оцінюємо те, що відбувається з "Вагнером" у Африці. Найманці Пригожина в регіоні здійснюють діяльність, що суперечить італійським і європейським національним інтересам. Очевидно, ми сподіваємося, що ЧВК "Вагнер" стане якомога менш впливовою в цих регіонах", - зазначив Таяні.

Що відбувається в Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російське військове керівництво в наказі завдавати ударів по позиціях самих "вагнерівців", зібрав групу з кількох тисяч найманців і пішов з ними "за головами" Сергія Шойгу и Валерія Герасимова до Москви. У ніч на 24 червня пригожинці взяли під контроль місто Ростов-на-Дону. Протягом ранку войни пройшли Воронеж і вже під вечір опинилися в Московській області, не зустрівши ніякого серйозного опору.

Після захоплення Пригожиним Ростова вранці російський диктатор Володимир Путін випустив звернення, у якому звинуватив свого колишнього "кухаря" у зраді та "ударі в спину" і пригрозив йому фізичним знищенням.

Увечері, коли "вагнерівцям" лишалося приблизно година до того, аби зайти до Москви, Євген Пригожин заявив, що після переговорів із білоруським диктатором Олександром Лукашенком вирішив зупинити просування колон своєї "приватної армії" у бік російської столиці. За деякими даними, "Вагнер" зупинив рух на Москву після того, як Кремль пішов на деякі поступки.

В ході цього, як виявилося, безглуздого рейду "вагнерівці" знищили кілька російських військових гелікоптерів і літак, були ліквідовані з десяток російських військових. Також Пригожин, фактично, "кинув" усіх, хто так чи інакше підтримав його спробу заколоту - і "зеків", які зараз воюють проти України, і деяких військових міноборони РФ, і звичайних російських силовиків.

Водночас, ці події продемонстрували слабкість самого Путіна і його вертикалі влади, і неспроможність РФ захистити себе і своїх громадян.

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