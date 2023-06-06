У Німеччині заявили, що з тривогою стежать за ситуацією.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував підрив дамби на Каховській ГЕС. За його словами, це "новий вимір" війни в Україні, пише Bild.

Звістка про знищення української дамби російськими окупаційними військами застала Шольца на форумі в Берліні. На думку канцлера, руйнування Каховської ГЕС "відповідає тому, як Путін веде цю війну". Він також заявив, що влада ФРН "спостерігає з турботою і занепокоєнням" за всім, що відбувається.

"Це те, що узгоджується з багатьма злочинами, які, як ми бачили, вчинялися російськими солдатами в Україні, і є частиною воєнних дій, у ході яких атаковано цивільні об'єкти - міста, села, лікарні, школи", - заявив канцлер Німеччини.

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Як раніше писав УНІАН, минулої ночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті конструкція отримала масштабні пошкодження, і потік води з Каховського водосховища хлинув через пролом.

Вода швидко підтопила низку населених пунктів нижче за течією Дніпра і продовжує прибувати далі. Як повідомили в МВС України, зараз на правому березі Дніпра здійснюється евакуація населення з деяких районів Херсона, а також з цілого ряду селищ і сіл уздовж берега.

Як повідомили в "Укргідроенерго", відновити ГЕС у колишньому вигляді вже неможливо. Також там вважають, що Каховське водосховище "спрацює", тобто витече приблизно за чотири дні.

Президент Володимир Зеленський провів термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому керівництво країни погодило план подальших дій у зв'язку підривом дамби Каховської ГЕС.

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