У Німеччині дедалі частіше виникає питання про те, чи виправданий рівень підтримки України.

Німецький канцлер Олаф Шольц визнав, що погано пояснив громадянам своєї країни важливість підтримки України.

В інтерв'ю Schweriner Volkszeitung він зазначив, що німці все частіше ставлять таке запитання. "Мене запитали, чому я не поставив Україні зброї більше і швидше. Але питання про те, чи правильно це, майже не ставили. І я забув пояснити, чому важливо підтримувати Україну, підтримуючи рівновагу, тобто не робити всього того, чого деякі голосно вимагають", - сказав канцлер.

За його словами, в деяких частинах країни дедалі частіше виникає питання про те, чи виправданий поточний рівень підтримки України. Шольц припустив, що це пов'язано з тим, що в Німеччині на громадському рівні давно не порушувалася тема доцільності допомоги Україні. Він висловив думку, що цієї теми не вистачало як у ЗМІ, так і на телебаченні чи радіо. На його думку, якби дискусія велася активніше, це допомогло б переконати більше німців у важливості підтримки України.

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Допомога Німеччини Україні

11 жовтня Шольц оголосив, що Німеччина виділить мільярдні пакети допомоги на підтримку оборонних зусиль України. "До кінця року ми, за підтримки Бельгії, Данії та Норвегії, доставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро", - сказав тоді німецький канцлер.

До цього пакета увійдуть засоби протиповітряної оборони Iris-T, Skynex, зенітні установки Gepard, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари і боєприпаси.

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