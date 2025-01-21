Європа на сьогодні не лідирує у глобальних технологічних перегонах, зазначив президент.

Європа втратить ціле століття, якщо не змінить підхід до розвитку технологій. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

"Нам потрібен абсолютно новий, сміливіший підхід до технологічних компаній і розвитку технологій. Якщо ми згаємо час, Європа втратить це століття", - вважає Зеленський.

Зокрема, як приклад, президент відзначив, що "зараз Європа відстає в розвитку штучного інтелекту".

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"Вже сьогодні алгоритми TikTok є потужнішими за деякі уряди. Вже сьогодні доля малих країн більше залежить від власників технологічних компаній, ніж від їхніх законів. Уже сьогодні Європа не лідирує в глобальних технологічних перегонах, відстаючи як від Америки, так і від Китаю. Це не дрібниця, це - про слабкість: спочатку технологічну та економічну, а потім і політичну", - переконаний президент України.

Він зауважив, що Європа часто більше зосереджена на регулюванні, ніж на свободі, але, коли потрібне розумне регулювання, Брюссель вагається.

"Ми повинні забезпечити максимальний технологічний розвиток у Європі та разом ухвалювати всі важливі рішення, для всієї Європи", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2024 року Європарламент ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект (ШІ), який має врегулювати використання технологій цього типу. У Європі вважають, що вони зможуть задати юридичні тренди у царині використання ШІ-технологій.

За даними журналіста Джилліаан Тетта, голови редакційної колегії The Financial Times у США, дрони зі штучним інтелектом, виготовлення яких коштувало США $1200, українці роблять у 20 разів дешевше. За його словами, продукція військових стартапів в Україні не тільки інноваційна - наприклад, безпілотники зі штучним інтелектом, - а й відносно дешева.

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