Однак підтверджень того, що арештовані були громадянками РФ, немає, зазначають ЗМІ.

На протестах у Вашингтоні за звинуваченням у незаконному проникненні і порушенні комендатнської години були затримані пов'язані з Молдовою 28-річна Христина Малімон і її мати Євгенія Малімон.

Читайте такожШтурм Капітолію: одному із затриманих у суді знадобився перекладач з російськоїПро це повідомляє видання BuzzFeed News. Малімон-молодша говорить російською, проте підтверджень того, що арештовані були громадянками РФ, немає, зазначає видання.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що одному із затриманих після заворушень у будівлі Конгресу США під час засідання суду знадобився російськомовний перекладач.

За інформацією BuzzFeed News, Христина Малімон - віце-президент організації "Юні республіканці Орегона" і організатор човнового параду на підтримку президента Дональда Трампа в серпні 2020 року. За кілька годин до штурму Капітолію вона викладала в Instagram публікацію з мітингу біля Білого дому, де виступав президент Дональд Трамп, передає kommersant.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

8 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в результаті штурму Капітолію помер представник правоохоронних органів США. Проте незабаром в ЗМІ з'явилося спростування інформації про загибель одного з поліцейських.

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Автор: УНІАН