Головком армії Швейцарії визнав, що країна не здатна захистити себе від Росії

Він заявив, що Швейцарія самостійно відбити великий напад не в змозі.

Швейцарія не зможе сама себе захистити від масштабної військової атаки і повинна збільшити оборонні витрати на тлі зростаючої загрози з боку Росії.

Про це заявив головнокомандувач швейцарської армії Томас Зюсслі в інтерв'ю виданню Neue Zürcher Zeitung.

"Що ми не можемо, так це відбивати загрози з відстані або тим більше повноцінний напад на нашу країну", - констатував він.

Відео дня

Зюсслі також вказав на серйозні проблеми з озброєнням швейцарської армії. За його словами, у збройних силах зберігаються значні прогалини з технікою і спорядженням.

"Тривожно усвідомлювати, що в реальній надзвичайній ситуації тільки третина всіх солдатів буде повністю екіпірована", - деталізував головком.

"Для мене стало ясно: тепер необхідна жорстока чесність. Громадськість і політики не повинні вірити у здатність армії захистити себе, якщо це не так", - зазначив він.

Чому Швейцарія небоєздатна

Він також пояснив, чому Швейцарія залишалася досі безтурботною з приводу війни. Зюсслі зазначив, що бачить три причини. По-перше, остання війна на швейцарській землі була майже 180 років тому. Це була Зондербундська війна 1847 року.

"Тому в нас немає колективної пам'яті про війни, на відміну, наприклад, від Естонії чи Польщі", - вважає він.

"По-друге, війна в Україні багатьом здається далекою, але насправді, між нами та Україною знаходяться лише дві країни: Угорщина та Австрія",- наголосив головком.

І по-третє, за його словами, існує уявлення про те, що нейтралітет автоматично забезпечує захист, але це історично неправильно.

"Є кілька нейтральних країн, які були беззбройні і були втягнуті у війну. Нейтралітет має цінність тільки в тому випадку, якщо його можна захистити зброєю", - констатував він.

Швейцарія і війна в Україні

Швейцарія намагається зберігати нейтралітет щодо питання війни в Україні. Вона всіляко уникає втручання в це. Однак восени минулого року президент Швейцарії Віола Амхерд виступила за скасування заборони на реекспорт зброї швейцарського виробництва на територію країн, що перебувають у стані війни, зокрема й України. Тоді вона заявляла, що така заборона шкодить промисловості та безпеці її країни.

А влітку цього року Швейцарія приєдналася до 17-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: