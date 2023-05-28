За даними ЗМІ, Андрій Мельниченко входить в десятку найбагатших росіян зі статком 24 мільярди доларів.

Російський мультимільярдер Андрій Мельниченко, який входить в десятку найбагатших росіян зі статком 24 мільярди доларів, може бути позбавлений права проживання в Швейцарській Федерації.

Як повідомляє швейцарське видання Blick, Мельниченко, який володіє хімічною компанією EuroChem і вугледобувною компанією SUEK, є одним з найвідоміших швейцарських мільярдерів.

З 2009 року він живе у Швейцарії на віллі в Санкт-Моріці в окрузі Граубюнден. Його компанія Eurochem, що базується в Цузі, є одним з лідерів світового ринку добрив. Але у зв'язку з війною в Україні Мельниченко знаходиться в списку санкцій Європейського Союзу, а значить, і Швейцарської Конфедерації.

Відео дня

Відзначається, що Мельниченко як громадянин Росії має дозвіл на проживання у Швейцарії категорії C, в той же час його дружина і діти мають паспорти ЄС. Однак швейцарське Міністерство юстиції наполягає на анулюванні посвідки на проживання у Мельниченка, в той час як в окрузі Граубюнден він має значну підтримку.

Втім адвокати Мельниченка хочуть оскаржити це рішення, і справу буде передано до Федерального адміністративного суду Швейцарії.

Андрій Мельниченко і війна в Україні

Раніше Reuters опублікував рейтинг російських мільярдерів, які за час війни в Україні збільшили свої статки. Андрій Мельниченко очолює цей рейтинг. Зазначається, що він увійшов до списку найбагатших людей Росії з оцінкою статків у 25,2 млрд доларів, що більш ніж удвічі перевищує минулорічну оцінку його вартості.

Також повідомлялося, що Мельниченко лобіює політиків в Африці, щоб змусити Європейський Союз знайти "вирішення проблеми санкцій" і вирішити проблему з експортом російських добрив.

Вас також можуть зацікавити новини: