Він заявив, що настав час ухвалення рішень для досягнення справедливого миру в Україні.

На найближчій Раді Євросоюзу із закордонних справ будуть дискутувати про майбутню роль ЄС як стратегічного гравця щодо вирішення війни в Україні.

Такий анонс зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Суспільне. "В Україні відбувається історія. Європа зобов’язана докласти всіх зусиль для підтримки принципів міжнародного права, щоб відновити табу на зміну кордонів силою. Якщо ці правила перестануть діяти через нашу бездіяльність, тоді нас чекає темне майбутнє", - сказав він.

У зв'язку з цим він сказав, що на наступному засіданні Ради міністрів закордонних справ країн ЄС відбудеться дуже серйозна дискусія.

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"Від того, що ми робимо чи не робимо на цій Раді закордонних справ, може залежати майбутнє ЄС як стратегічного гравця", – висловив думку польський міністр.

Він зазначив, що Європа несе відповідальність.., а це означає, що настав час ухвалення рішень, щоб зробити все можливе для досягнення справедливого миру і припинення війни РФ проти України.

Заяви Сікорського про війну в Україні

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Київ не ділився з Варшавою секретними додатками плану перемоги президента Володимира Зеленського. Як він пояснив, у Польщі просто немає потрібної зброї, яка необхідна Силам оборони України.

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