Байден, як стверджується, вважає, що ноутбук був вкрадений з метою шантажу.

Син президента США Хантер Байден розповів повії, що російські наркоторговці вкрали у нього ноутбук, коли він перебував під дією наркотиків під час розгульного відпочинку в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє Daily Mail, яка опублікувало відео з людиною схожою на Хантера Байдена. Однак відео розмито, і розгледіти обличчя відображених на ньому людей неможливо.

Стверджується, що син Байдена записав на камеру свій секс з повією, але після статевого акту забув вимкнути її. Так на відео потрапила його розповідь про" відпочинок "в Лас-Вегасі у 2018 році – тоді він провів в загулі 18 днів,"тиняючись від пентхауса до пентхауса".

Виходячи з розповіді, в одну з ночей Хантер втратив свідомість після вживання наркотиків. А коли прийшов до тями в готельному номері, виявив пропажу ноутбука. У його крадіжці він підозрює російських наркоторговців, яких застав поруч, коли приходив до тями.

Як стверджує Daily Mail, Байден заявив секс-працівниці, що на вкраденому ноутбуці була безліч його секс-відео і компрометуючих матеріалів. Він вважає, що комп'ютер був вкрадений з метою шантажу.

"У них є відео, на яких я займаюся ох**нно божевільним сексом... Ти розумієш", - каже чоловік на відео.

Зазначається, що це може бути вже третій ноутбук, загублений Хантером Байденом. Перший він залишив в комп'ютерному магазині в Делавері, другий був вилучений федеральними агентами в ході слідства. Кожен з цих комп'ютерів потенційно міг містити конфіденційну інформацію, як щодо самого Хантера Байдена, так і щодо його батька, президента США.

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Що не так з сином Байдена

Нагадаємо, Байден-молодший перебуває під слідством у США з 2018 року. Розслідуванням його бізнесу займається Департамент юстиції і Служба внутрішніх доходів. Увага слідчих зосереджена на справах Хантера Байдена в Китаї.

Заклики розслідувати сумнівні бізнес-зв'язки сина Джо Байдена звучали протягом всієї передвиборчої кампанії в США. Щоправда, тоді республіканці і команда Дональда Трампа вказували на співпрацю Хантера Байдена з компанією Burisma в Україні.

Автор: Дмитро Захаров