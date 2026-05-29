Співають пісні німецькою: синів Путіна виховують іноземні гувернантки, - розслідування

Кабаєва народила від Путіна двох синів - Івана, 2015 року народження, та Володимира, 2019 року народження.

Президент РФ Володимир Путін та Аліна Кабаєва наймають десятки іноземних гувернанток для виховання своїх синів. Про це йдеться в розслідуванні проекту"Система", який отримав від джерела доступ до листування про найм персоналу.

Публічно про цих дітей Путін ніколи не розповідав, про їхнє існування стало відомо з журналістських розслідувань. Згідно з ними, Кабаєва народила від Путіна двох синів - Івана 2015 року народження та Володимира 2019 року народження.

З витоків інформації випливає, що в родині за останні вісім років працювали 20 іноземних гувернерів та гувернанток з Великої Британії, ПАР, Нової Зеландії, Німеччини, Австрії, Ірландії. Наймати їх почали у 2017 році, коли Івану не було й двох років.

Відео дня

Уже в 2018 році він займався англійською, німецькою та музикою. Гувернантки не тільки викладали, а й піклувалися про дитину. Зокрема, стежили за тим, щоб він виконував усі гігієнічні процедури.

Зазначається, що, як правило, в один період часу з дитиною працювали приблизно 4-6 осіб. Їм ставили завдання створювати мовне середовище та занурювати дитину в заняття в ігровій формі. Гувернанткам пояснювали, що мова Івана іншими мовами мала бути зв'язною, як "мова грамотного європейця". На Різдво Іван співав пісні німецькою, а в грудні читав дитячі книги про оленя Рудольфа і майстрував сани для Санта-Клауса. Видання пише:

"Неясно, чи приділялася така ж увага вивченню російської мови. Серед усіх гувернанток Івана була лише одна російська вчителька. Вона викладала музику, знайомила хлопчика з творами Сергія Прокоф’єва та Миколи Римського-Корсакова".

У 2019 році персонал почали налаштовувати на підготовку хлопчика до школи, проте даних про те, щоб хтось із дітей Путіна пішов до загальноосвітньої школи з іншими дітьми, досі не з'явилося. Останнім часом гувернанток почали наймати вже для Володимира.

Найманням іноземних фахівців для дітей Путіна та Кабаєвої займаються двоюрідні сестри гімнастки Олеся Федіна та Катерина Головачева. Саме їм адресовано більшість листів у масиві. Федіна виступає як представниця родини та передає побажання щодо виховного процесу, а Головачева курує фінансові та організаційні питання. Імена батьків хлопчиків гувернанткам не розкривають.

Співбесіду з кандидатами проводить 78-річна Ірина Тарасова, колишня співробітниця Держзакордонної власності, яка свого часу отримувала зарплату у військовій частині, що належить до Академії Служби зовнішньої розвідки.

Роботодавці приділяли особливу увагу здоров'ю працівників, вони повинні регулярно проходити обстеження, а в разі виявлення захворювань їх відправляють на лікування або можуть відмовити в роботі.

Важливо, що роботодавці гарантують окрему кімнату для кожного співробітника та окремий туалет із душем, оплачують телефон, газ, електрику та інтернет. Судячи з усього, викладачі живуть поблизу президентської резиденції на Валдаї. Самостійно виходити з "сімейного комплексу" їм заборонено. Коли сім'я переїжджає до резиденції в Сочі, гувернантки супроводжують їх.

Оплата праці викладачок обходиться родині в сотні тисяч доларів на рік. З гувернантками укладають по два контракти.

Путін шукає безсмертя

Видання The Wall Street Journal писало, що Путін витрачає мільярди доларів на дослідження різноманітних методик у сфері боротьби зі старінням, включаючи друк органів, використання міні-свиней та вплив наднизьких температур. Його прагнення до вічного життя тепер є державним пріоритетом.

Минулого місяця російський уряд оголосив, що вчені розробляють генну терапію, спрямовану на уповільнення клітинного старіння, в рамках "Нових технологій збереження здоров'я" - ініціативи Путіна з продовження життя вартістю 26 мільярдів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: