У новорічну ніч в Португалії діятиме комендантська година з 23:00 / pixabay.com

У Португалії через погіршення епідеміологічної ситуації уряд скасував святкування Нового року.

Читайте такожНа головній ялинці країни замість скандального капелюха з'явилася зірка (фото)Про це пише Reuters, з посиланням на заяву прем'єр-міністра Антоніо Коста.

У новорічну ніч в країні діятиме комендантська година з 23: 00.

«Ми повинні повністю відмовитися від святкування Нового року", - сказав Коста репортерам.


Також людям не дозволять залишати свої будинки з 13:00 до 5:00 з 1 по 3 січня.

Новий рік в Україні та світі

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Автор: Людмила Жерновська