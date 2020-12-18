У новорічну ніч в Португалії діятиме комендантська година з 23:00 / pixabay.com
У Португалії через погіршення епідеміологічної ситуації уряд скасував святкування Нового року.
Читайте такожНа головній ялинці країни замість скандального капелюха з'явилася зірка (фото)Про це пише Reuters, з посиланням на заяву прем'єр-міністра Антоніо Коста.
У новорічну ніч в країні діятиме комендантська година з 23: 00.
«Ми повинні повністю відмовитися від святкування Нового року", - сказав Коста репортерам.
Також людям не дозволять залишати свої будинки з 13:00 до 5:00 з 1 по 3 січня.
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