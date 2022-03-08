У японський санкційний список потрапили 12 організацій РФ та Білорусі.

Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів після вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє "Радіо Свобода", у списку також - 12 організацій Росії та Білорусі.

Серед 20 росіян, які потрапили до санкційного списку, - речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, голова Чечні Рамзан Кадиров.

Крім того, у списку російські бізнесмени, зокрема, брати Ротенберги, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов.

Також санкції запроваджено проти двох організацій - "Агентства інтернет-досліджень" і ПВК "Вагнер".

Як повідомляє Reuters, Японія також забороняє експорт предметів загального призначення для Білорусі, які можуть використовуватися її військовими.

Нагадаємо, ще до вторгнення РФ в Україну Японія вирішила запровадити заборону на випуск у своїй країні російських облігацій, заморозити активи деяких росіян і обмежити можливість на здійснення поїздок.

Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну, агресор почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків та Маріуполь.

Низка країн світу вирішили покарати російську владу за нову агресію проти України - запровадили свіжі санкції. Зокрема, ЄС вирішив, що з 12 березня сім російських банків - "Банк Росії", "ВТБ", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "ВЭБ.РФ" і "Новикомбанк" - мають бути відключені від міжнародної фінансової системи SWIFT.

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