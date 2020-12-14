Судан входив до американського списку держав-спонсорів тероризму з серпня 1993 року через зв'язки з міжнародними терористичними організаціями.

Держсекретар США Майк Помпео підписав документ, що виключає Судан зі списку країн-спонсорів тероризму.

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"Держсекретар підписав документ про те, що зняття з Судану статусу країни, що підтримує тероризм, набирає чинності з 14 грудня»,— повідомило посольство США в Хартумі в Facebook.

Список держав-спонсорів тероризму

Судан входив до американського списку держав-спонсорів тероризму з серпня 1993 року через зв'язки з міжнародними терористичними організаціями. Також США звинувачували Судан у допомозі терористичному угрупованню "Аль-Каїда" в організації вибухів біля посольств США в Кенії і Танзанії в 1998 році, внаслідок чого загинули понад 200 осіб, передає kommersant.

У список країн-спонсорів тероризму включені Іран, Сирія і КНДР.

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Автор: УНІАН