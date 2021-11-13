Чоловік стверджує, що дельфін Доллі його спокусила, потершись об тіло.

У США (штат Флорида) чоловік в аквапарку шість місяців займався сексом із дельфіном Доллі. Та після розлучення, за словами американця, тварина "вчинила самогубство".

Як пише Thesun.co.uk, американець Малколм Бреннер розповів, що із дельфіном Доллі він "познайомився" в аквапарку в місті Сарасота у 70-х роках минулого століття. Він тоді був студентом коледжу та отримав постійний доступ до басейну, оскільки фотографував дельфінів. Чоловік стверджує, що Доллі його спокусила, потершись об тіло.

Бреннер розповів, що щоб зайнятись сексом із самицею, він був змушений оминати самця.

"У занятті коханням з дельфіном є щось трансцендентне", - стверджує Бреннер. - "Я назвав це стосунками, тому що це так і було".

Чоловік додає, що після того, як аквапарк закрили, Доллі перевезли в інший розважальний центр і через певний час, тварина нібито вчинила самогубство. Сам Бреннер стверджує, що після смерті дельфіна впав у п'ятирічну депресію.

За його словами, це не перший його сексуальний досвід із тваринами. Бреннер зізнався, що у підлітковому віці намагався зайнятись сексом із своєю собакою.

У 2010 році вийшла книга Бреннера, яка, як вважають, є переважно автобіографічною розповіддю про його побачення з дельфіном Доллі.

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Автор: Вікторія Гордієнко