74-річного Брюнеля вважають причетним до підбору молодих дівчат для американського мільярдера Джеффрі Епштейна.

У Франції поліція затримала власника модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люка Брюнеля. Його звинувачують у зґвалтуванні і сексуальному насильстві щодо неповнолітніх, сексуальних домаганнях і торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Читайте такожСин королеви Єлизавети II відмовляється співпрацювати з ФБР у справі про секс-скандал - ЗМІПро це пише Bloomberg, посилаючись на прокуратуру.

74-річного Брюнеля вважають причетним до підбору молодих дівчат для американського мільярдера Джеффрі Епштейна.

За даними Le Parisien, Епштейн і Брюнель були близькими друзями і Епштейн частково фінансував MC2 Model Management.

Передбачається, що в минулому Брюнель працював з Крісті Тарлінгтон, Шерон Стоун, Монікою Беллуччі і Міллою Йовович.

Справа Епштейна

У США в тюремній камері знайшли мертвим мільярдера Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у продажу людей в сексуальне рабство і педофілії. За повідомленнями ЗМІ, він покінчив життя самогубством.

Мільярдер був заарештований за звинуваченням у торгівлі людьми на початку липня. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги неповнолітніх дівчат і "позичав" їх впливовим людям.

У середині 2000-х його вже звинувачували в сексуальному насильстві над дітьми і в примусі неповнолітніх до проституції, але, завдяки угоді зі слідством, він отримав 13 місяців в'язниці.

Наприкінці 2019 року син Єлизавети II принц Ендрю склав монарші обов'язки на тлі звинувачень про зв'язок з підозрюваним у сексуальних злочинах Епштейном.

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Автор: УНІАН