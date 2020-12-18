У Франції поліція затримала власника модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люка Брюнеля. Його звинувачують у зґвалтуванні і сексуальному насильстві щодо неповнолітніх, сексуальних домаганнях і торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.
Читайте такожСин королеви Єлизавети II відмовляється співпрацювати з ФБР у справі про секс-скандал - ЗМІПро це пише Bloomberg, посилаючись на прокуратуру.
74-річного Брюнеля вважають причетним до підбору молодих дівчат для американського мільярдера Джеффрі Епштейна.
За даними Le Parisien, Епштейн і Брюнель були близькими друзями і Епштейн частково фінансував MC2 Model Management.
Передбачається, що в минулому Брюнель працював з Крісті Тарлінгтон, Шерон Стоун, Монікою Беллуччі і Міллою Йовович.
Справа Епштейна
- У США в тюремній камері знайшли мертвим мільярдера Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у продажу людей в сексуальне рабство і педофілії. За повідомленнями ЗМІ, він покінчив життя самогубством.
- Мільярдер був заарештований за звинуваченням у торгівлі людьми на початку липня. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги неповнолітніх дівчат і "позичав" їх впливовим людям.
- У середині 2000-х його вже звинувачували в сексуальному насильстві над дітьми і в примусі неповнолітніх до проституції, але, завдяки угоді зі слідством, він отримав 13 місяців в'язниці.
- Наприкінці 2019 року син Єлизавети II принц Ендрю склав монарші обов'язки на тлі звинувачень про зв'язок з підозрюваним у сексуальних злочинах Епштейном.
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