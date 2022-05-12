Також США вимагають від Греції направити в Україну озброєння, зокрема, батареї С-300, системи ППО і бронемашини.

Вашингтон направив Греції офіційну заяву з проханням дозволити розмістити винищувачі F-35 і F-15 на території острова Крит.

В Афінах вже готують відповідь і, якщо відповідна заявка буде схвалена, США зможуть розмістити винищувачі на авіабазі "Суда", повідомляє турецьке видання Ulusal Kanal.

На острові розташований один з основних опорних пунктів НАТО в регіоні. Там авіація США, ймовірно, візьме участь у військових навчаннях на території Середземномор'я.

Поки невідомо, скільки саме одиниць техніки та особового складу направлять на острів, в інфраструктуру якого США в останні роки вклали великі інвестиції. Також невідомо як довго вони залишаться там.

Крім того, видання повідомляє, що США вимагають від Греції направити в Україну озброєння, зокрема, батареї С-300, деякі системи ППО і бронемашини типу БМП-1. У свою чергу Греція зажадала компенсувати озброєння і відправити його на такі острови, як Лесбос, Хіос і Родос.

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