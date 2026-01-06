'Не грайте в ігри з президентом Трампом': Держдеп США опублікував 'послання' Росії

Держдеп США також розмістив аналогічний допис, але перською мовою на іншому акаунті, ймовірно, для Ірану.

Через кілька днів після того, як американські спецслужби вивезли в рамках військової операції в Венесуелі президента Ніколаса Мадуро, Державний департамент США опублікував звернення на своєму російськомовному акаунті в соцмережі Х.

На чорно-білому фото великим літерами написано, що з очільником Білого дому не варто грати в ігри.

"Не грайте в ігри з президентом Трампом. Президент Трамп - людина справи. Не знали? Тепер знаєте", - написано на знімку російською мовою.



Примітно, що аналогічний допис Держдеп США опублікував й на акаунті в соцмережі Х перською мовою. Ймовірно, він адресований іранським лідерам.

Військова операція США в Венесуелі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що очільник Пентагону Піт Гегсет висміяв ефективність російського озброєння в Венесуелі. Він зазначив, що майже 200 американських військових здійснили рейд в Каракасі й додав, що, схоже, російська ППО спрацювала "не дуже добре". Гегсет підкреслив, що під час військової операції не загинув жоден американець.

Також ми писали, що аналітики з Інституту вивчення війни зазначили, що Росія засудила дії США в Венесуелі, але заяви були досить шаблонними та стандартними. Також реакція кремлівських чиновників залишається доволі стриманою. На думку аналітиків, це відбулося тому, що Кремлю доводиться балансувати між збереженням свого авторитету як партнера інших держав та намагатися й далі догоджати адміністрації Трампа.

Як йдеться в статті NYT, в Києві неоднозначно сприйняли військову операцію США з захопленням президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Видання зазначило, що з одного боку це удар по геополітичному впливу Росії, водночас це також занадто нагадує російську агресію проти України. Також, в статті додається. що президент України Володимир Зеленський уникнув як прямої критики, так і схвалення дій США в Венесуелі. При цьому, він натякнув на необхідність посилити тиск на РФ.

