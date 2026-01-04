З’явилися супутникові знімки уражених США об’єктів в Каракасі

Сили США завдали удару по стратегічних будівлях, де розташовані Міноборони та вищі органи військового управління режиму Мадуро.

​У мережу виклали супутникові знімки об’єктів, по яких авіація США вдарила під час операції з захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Фото опублікував військовий кореспондент видання Business Insider Джейк Епштейн. На знімках від Vantor можна побачити результати авіаудару США по головному військовому об’єкту Венесуели - комплексу Фуерте-Тіуна.

Супутникові знімки підтверджують повне знищення складів та пунктів охорони на в’їздах до бази. Також кадри підтвердили знищення військової техніки, автотранспорту та засобів протиповітряної оборони (ППО).

Серед знищених цілей - зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2ЕК" на території авіабази Ла-Карлота.

Зазначається, що для спецоперації США використали винищувачі, розвідувальну авіацію, безпілотники та стратегічні бомбардувальники повітряних сил.

Видання зауважило, що першочергове ураження засобів ППО Венесуели дозволило американцям реалізувати другий етап спецоперації. Зокрема, ​придушення ППО розчистило повітряний простір для вертолітних груп, що в свою чергу забезпечило висадку штурмових підрозділів в укріпленому районі та захоплення Мадуро.

Журналіст підкреслив, що важливим фактором успіху також стала раптовість атаки, що паралізувало спроби венесуельських військових підрозділів протистояти американцям.

За заявами офіційних представників Пентагону, безпосередня фаза захоплення Мадуро тривала всього 30 хвилин. Така блискавичність дій дозволила уникнути втрат серед особового складу та авіації США.

Спецоперація США в Венесуелі

Вчора вранці США провели спецоперацію із захоплення Мадуро та його дружини. Їх вивезли до США. Наразі відомо, що Мадуро тримають у Центрі тримання під вартою в Брукліні. Суд над ним почнеться завтра увечері.

США протягом багатьох років домагалися арешту Мадуро, а 5 років тому американський суд заочно звинуватив його в "наркотероризмі".

Федеральні прокурори стверджували у 2020 році, що Мадуро та його оточення співпрацювали з колумбійським повстанським угрупуванням FARC для переправлення кокаїну та зброї до США.

Президент США Дональд Трамп сказав, що братиме участь у політичних змінах у Венесуелі після відсторонення Мадуро, щоб не допустити приходу до влади нового диктатора.

