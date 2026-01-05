У ISW пояснили 'стриману' реакцію Кремля на операцію США у Венесуелі

Реакція чиновників Кремля на дії США досі була вкрай шаблонною.

Росія заявила про засудження військової операції США у Венесуелі, однак це були доволі шаблонні та стандартні заяви, а реакція вищих кремлівських чиновників залишається доволі стриманою. На це вказують аналітики Інституту вивчення війни.

Так, міністри закордонних справ Росії та Білорусі Сергій Лавров і Михайло Риженков 3 січня виступили зі спільним стандартним засудженням дій США, закликавши Сполучені Штати повернути президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину до Венесуели.

Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко розкритикував військову операцію США, звинувативши президента Дональда Трампа в порушенні міжнародного права і висловивши підтримку Ніколасу Мадуро. Медведєв також використовував операцію США із захоплення Мадуро, щоб погрожувати канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу і президенту України Володимиру Зеленському.

Відео дня

Депутати Держдуми РФ також розкритикували операцію у Венесуелі, заявивши, що США відкидають суверенітет держав Західної півкулі і прагнуть встановити контроль над венесуельськими нафтовими запасами.

Як зазначають аналітики, реакція Кремля на операцію США у Венесуелі досі була шаблонною.

"Кремлю, ймовірно, доведеться балансувати між збереженням свого авторитету як партнера інших держав і продовженням зусиль із догоджання адміністрації Трампа", - пояснюють вони.

Операція США у Венесуелі - наслідки

Аналітики вважають, що дії США у Венесуелі можуть спонукати Китай активніше просувати свої територіальні претензії щодо Тайваню та Південно-Китайського моря, однак не призведе до прискорення потенційного вторгнення на острів.

Також Le Monde пише, що захоплення американцями президента Венесуели Ніколаса Мадуро є геополітичним ударом для Кремля, який тепер втрачає ключового партнера і стикається із загрозою для своїх нафтових доходів.

Вас також можуть зацікавити новини: