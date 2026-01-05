Глава Пентагону поглузував з Росії після подій у Венесуелі (відео)

Американські військові днями провели гучну операцію в Каракасі.

Очільник Пентагону Піт Гегсет публічно поглумився над ефективністю російського озброєння.

Глава Міністерства війни Сполучених Штатів Америки під час свого виступу згадав про події у Венесуелі, де днями військові провели гучну операцію. Ця країна мала доволі тісні звʼязки з агресоркою Росією, зокрема – використовувала російське озброєння.

Розпіарена російська ППО, схоже, вчергове продемонструвала свої "аналоговнєтні" здібності під час американського рейду в Каракасі. Увагу на це звернув і Гегсет.

За словами очільника Пентагону, відпрацювало російське озброєння "не дуже добре":

"Три ночі тому у центрі Каракаса у Венесуелі майже 200 наших найкращих американців вирушили до центру міста. Схоже, російська ППО спрацювала не дуже добре, чи не так?"

Гегсет також наголосив, що під час операції в Каракасі не загинув жоден американець.

Рейд США у Венесуелі: основне

3 січня військові США провели гучну операцію в столиці Венесуели Каракасі. Вони захопили Ніколаса Мадуро та його дружину і вивезли до Нью-Йорка. Штати звинувачують їх у наркотрафіку та інших злочинах.

5 січня венесуельський диктатор постав перед судом. На засіданні він заявив, що є президентом Венесуели та вважає себе військовополоненим. Наступне слухання у справі відбудеться 17 березня.

Тим часом у Швейцарії заморозили всі активи Мадуро та повʼязаних з ним осіб. Про яку суму йдеться, наразі невідомо.

