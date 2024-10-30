США планують повернутися до масштабних спільних навчань із південнокорейськими союзниками.

США мають намір захищати Південну Корею всіма видами озброєнь, включно з ядерною зброєю, заявив глава Пентагону Ллойд Остін на брифінгу для ЗМІ.

Він запевнив міністра оборони Південної Кореї Кім Йон Хена в тому, що США залишаються повністю відданими захисту союзника, а їхні зобов'язання щодо розширеного стримування залишаються непохитними.

Остін зазначив, що США готові використовувати весь арсенал оборонних засобів, включно з ядерними і сучасними неядерними можливостями.

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Крім того, США планують повернутися до масштабних спільних навчань із південнокорейськими союзниками.

"Ми також повернулися до широкомасштабних навчань із нашими союзниками з Республіки Корея. І це посилює нашу загальну готовність і оперативну сумісність", - сказав глава Пентагону.

Напруженість на Корейському півострові

Експерти з питань Північної Кореї вже кілька місяців висловлюють серйозне занепокоєння щодо глобальної зміни позиції диктатора Кім Чен Ина, пише Financial Times.

У січні двоє відомих дослідників, Роберт Карлін і Зігфрід Хеккер, заявили, що Кім Чен Ин "ухвалив стратегічне рішення розпочати війну". Вони дійшли висновку, що Кім вирішив відмовитися від дипломатичних ініціатив щодо США та Південної Кореї на користь конфронтаційної політики. За їхніми підрахунками, арсенал ядерної зброї КНДР може налічувати до 50-60 боєголовок, а риторика Кіма свідчить про можливість військового конфлікту з їх використанням.

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