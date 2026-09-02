РФ атакувала продуктові склади у Дніпрі: є загиблі та поранені

Через атаку загинули чоловік та жінка.

Внаслідок ворожої атаки на Дніпро пошкоджено продуктові склади однієї з торговельних мереж, є загиблі та поранені.

Оновлено о 14:03. Кількість загиблих зросла до двох.

"Щойно померла жінка, яка дістала тяжких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося", - заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Раніше посадовець повідомляв, що ворог вдарив по Дніпру, пошкодивши продуктові склади торгівельної мережі.

Він заявив про поранення щонайменше шістьох людей через атаку росіян.

Пізніше стало відомо про загибель однієї людини. Рятувальники деблокують тіло загиблого чоловіка з-під завалів.

Ворожі удари по логістичних центрах та складах

Останнім часом Росія завдає ударів по інфраструктурі великих рітейлерів в Україні. Зокрема, у Києві та області через руйнування логістичних центрів у супермаркетах NOVUS та АТБ виник тимчасовий дефіцит продуктів. Повідомлялось про порожні полиці у супермаркетах й інших міст.

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що через атаки російських окупантів по складах мереж були втрачені великі обсяги продовольчої продукції. Проте українці не залишаться без продуктів харчування, запевнив він.

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