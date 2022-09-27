Вони будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Сполучені Штати Америки ніколи не визнають окуповану Росією територію "чим-небудь, крім частини України".

Таку заяву зробила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, пише CNN.

За її словами, фіктивні референдуми стали кричущим порушенням міжнародного права.

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"Ми продовжимо працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав Жан-П'єр.

У найближчі дні громадськість дізнається більше про відповідні дії США, зазначила вона.

"Ми готові накласти додаткові швидкі і серйозні економічні витрати на Росію разом з нашими союзниками і партнерами у відповідь на дії, які ми спостерігаємо в даний час, якщо вони будуть просуватися до анексії", - сказала вона.

Проведення "референдумів" на окупованих територіях України

Раніше окупанти оголосили про проведення псевдореферендумів на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього їх хочуть "приєднати" до Російської Федерації.

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що в майбутньому на анексовані території поширюватиметься ядерна доктрина.

Міжнародне співтовариство засудило проведення незаконних "референдумів", а країни "Великої сімки" і Європейського Союзу пообіцяли ввести санкції проти Росії.

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