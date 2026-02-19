Зеленський розповів, про що хотів би поговорити з Путіним при зустрічі

Також Зеленський зазначив, що йому не цікавий історичний екскурс росіян, оскільки він знає про РФ набагато більше, ніж Путін про Україну, і пояснив, чому.

Розмови російської сторони і зокрема диктатора Володимира Путіна про історію – це лише тактика затягування часу. Про це у Telegram заявив президент Володимир Зеленський.

"Мені не потрібні історичні балачки, щоб завершити цю війну й перейти до дипломатії. Я прочитав не менше історичних книжок, ніж Путін. І я багато чого навчився. Я знаю про його країну більше, ніж він знає про Україну. Просто тому, що я бував у Росії в багатьох містах. І знав там багато людей. Він ніколи не був в Україні стільки разів. Він був лише у великих містах. Я був у маленьких містах. Від півночі до півдня. Усюди. Я знаю їхній менталітет. Саме тому я не хочу витрачати час на всі ці речі. Це їхня справа. Вони вирішили мати таку систему. Росіяни вирішили змінити себе. Росіяни вирішили, що їм потрібен новий цар. Це їхній вибір", – написав Зеленський.

Водночас він наголосив, що для України важливим лишається питання безпеки. Він зазначив, що хоче порушити це питання безпосередньо під час зустрічі з кремлівським диктатором.

Відео дня

"Є питання безпеки. Є велика війна проти нас. Це наші життя. Єдине, про що я хочу говорити з ним – це те, що, на мою думку, нам потрібно вирішити це успішно. Я маю на увазі швидко завершити цю війну. Саме тому я хочу говорити лише про такі речі", – додав Зеленський.

Мирні переговори: що відомо

Раніше журналісти Axios повідомляли, що Зеленський доручив своїй команді під час переговорів організувати зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Женеві. Видання зазначало, що на думку українського президента, це стало б найкращим варіантом для розвʼязання територіального питання.

Водночас у Кремлі раніше неодноразово відкидали цю ідею. Зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що подібна зустріч можлива лише у Москві. Тоді як президент Володимир Зеленський раніше казав, що їхати у столицю РФ на переговори не є можливим.

Вас також можуть зацікавити новини: