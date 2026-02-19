Україна і Росія близькі до закінчення переговорів на військовому рівні, - Зеленський

РФ намагається продати "успішні кроки" своїй аудиторії, але в неї це не виходить.

Україна та Росія ближчі до завершення переговорів на військовому, ніж на політичному треці. Про це у Telegram заявив президент Володимир Зеленський.

"Військові в тристоронньому форматі говорили про те, як розробити місію з моніторингу припинення вогню, коли воно буде встановлено, коли політичний напрям відкриє ці можливості. Вони обговорили деталі, технічні нюанси та можливості обох сторін. І насамперед американців, адже в них буде провідна роль у моніторингу. Отже, на військовому треку вони ближчі до результату – драфту з усіма деталями про те, як здійснювати моніторинг одразу після припинення вогню", – повідомив Зеленський.

Водночас він додав, що складним є обговорення ролі європейських країн у гарантіях безпеки для України.

"Для нас їхня роль має велике значення. Важливо, що в нас є американські партнери. Але я раз у раз підкреслюю, що, на мою думку, нам також потрібні європейські представники", – зазначив президент.

РФ намагається продати "успішні кроки"

Також президент зазначив. що Росія намагається продати своїй аудиторії "успішні кроки", однак у неї цього не виходить. Цьому зокрема сприяють українські наступальні дії на фронті.

"Навіть їхня аудиторія – націоналістична, радикалізована частина російського суспільства – не довіряє уряду і Путіну. Бо вони бачать, що на полі бою немає успішних кроків. Зараз Росія втрачає 30 000–35 000 військових на місяць загиблими або тяжкопораненими. Вони справді платять життям 156 людей, щоб окупувати один кілометр нашої землі. А в нас також є свої наступальні кроки, і тоді вони її втрачають", – написав Зеленський.

Про НАТО

Крім того, за словами президента, США і "можливо" деякі європейські лідери обговорюють з Росією новий документ. Він стосуватиметься НАТО і РФ.

"Коли в них буде такий документ, вони зможуть обговорювати все. Але для мене важливо, щоб вони обговорювали наше потенційне місце в НАТО з нами. Не тільки з росіянами – з нами. Бо це стосується нас. Хоча вони можуть робити це і без нас. Можливо, ми чогось не знаємо. У будь-якому разі ми реагуватимемо на несподіванки, якщо вони будуть", – заявив Зеленський.

Про місце зустрічі

Президент також зазначив, що вважає хорошим варіантом провести тристоронню зустріч за участі США, РФ та України у Швейцарії. Зеленський наголосив, що Україна поважає і ціну партнерів із Близького Сходу й інших країн.

"Але, на мою думку, якщо війна відбувається у Європі, то ми маємо знайти місце у Європі", – зазначив Зеленський.

Мирні переговори: що відомо

Раніше Зеленський, коментуючи переговори, зазначив, що у питанні територій у трьох сторін були три різні точки зору. Водночас він зазначав про наявність прогресу у військовій групі.

Тим часом The New York Times повідомляє, що Україна і РФ під час зустрічі обговорили ідею створення демілітаризованої зони на Донеччині, яку не контролюватиме жодна зі сторін. Також сторони обговорили створення зони вільної торгівлі на потенційній демілітаризованій території.

