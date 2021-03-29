Президент США Джо Байден відмовився особисто зустрічатися з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи готовий глава держави сісти за стіл переговорів з главою Північної Кореї, Псакі підкреслила, що його підхід буде «зовсім іншим», і він не має наміру робити такий крок.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден назвав своїм головним пріоритетом у зовнішній політиці питання Північної Кореї і денуклеаризації Корейського півострова.
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Запуск ракет Північною Кореєю: що відомо
- У четвер, 25 березня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети в бік Японії. Рада національної безпеки Сеула висловила "глибоку заклопотаність" і заявила, що розгляне ситуацію з безпекою на Корейському півострові в координації з США.
- Своєю чергою прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга засудив запуск ракет Північною Кореєю, розцінюючи цей прецедент як загрозу миру і безпеці "його країні". Також він нагадав, що це Резолюція Організації Об'єднаних Націй.
- 26 березня BBC писало, що КНДР запустила тактичні ракети нового типу, і що всередині можуть бути важкі ядерні боєголовки.
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