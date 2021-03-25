Президент США Джо Байден назвав своїм головним пріоритетом у зовнішній політиці питання Північної Кореї та денуклеаризації Корейського півострова.
Про це він заявив під час прес-конференції 25 березня. Трансляція велася на YouTube-каналі Білого дому.
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«Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами й будемо відповідати. Якщо вони зважаться на ескалацію, ми відповімо відповідним чином».
При цьому Байден додав, що відкритий й для дипломатії в контактах з Пхеньяном.
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