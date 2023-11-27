У Німеччині та США заявили, що вирішувати питання про можливі переговори може тільки сама Україна.

Німеччина і США спростували статтю видання Bild про "секретний план" обмежити поставки зброї в Україну, щоб схилити її до мирних переговорів з РФ. Так, у відповіді уряду ФРН на запит Deutsche Welle говориться, що дане розслідування не має під собою ніяких підстав.

"З самого початку російської агресивної війни США і Німеччина були віддані припиненню російської агресії і досягненню справедливого миру в Україні. І це не може бути нав'язаний мир", - відповіли у федеральному уряді.

У Берліні підкреслили, що Німеччина твердо стоїть на боці України і буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно для захисту від російської агресії. Також наголошується, що уряд Німеччини "знаходиться в постійному і тісному контакті з міжнародними партнерами" і вимагає від Росії виведення військ з України.

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"Для федерального уряду ясно: Україна повинна визначити військові та політичні цілі у своїй оборонній боротьбі проти російської агресії. Тільки Україна може призначити дату початку мирних переговорів", - заявили в Німеччині.

Заступник держсекретаря США Джеймс О'Брайєн, коментуючи журналістам матеріал Bild, також відкинув твердження, що Сполучені Штати підштовхують Україну до переговорів

"Ми завжди говорили, що це питання повинна вирішувати Україна", - підкреслив О'Брайєн.

Стаття Bild про "секретний план" для України

24 листопада німецьке видання виданню Bild, посилаючись на джерела в урядових колах ФРН, написало, що США і Німеччина придумали стратегію, як схилити Україну до мирних переговорів з Росією.

При цьому стверджувалося, що Вашингтон і Берлін не збиралися безпосередньо переконувати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати переговори, а планували використовувати поставки зброї для досягнення поставленої мети.

Як стверджувало видання, в Україну постачатимуть саме те озброєння і саме в тих кількостях, щоб ЗСУ могли утримувати нинішній фронт, але без можливості звільнити окуповані Росією території.

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