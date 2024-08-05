Генерал Бертран Тужуз заявив, що ЄС необхідно посилити військову мобільність, але це непросте завдання.

Якщо Європа хоче стримати можливу російську агресію, їй потрібно набагато краще справлятися з переміщенням танків, військ і боєприпасів по всьому континенту, сказав високопоставлений французький генерал виданню POLITICO.

Під час Холодної війни країни звикли переміщати військове спорядження: завдання, яке тоді було "дуже простим", але "поступово стало надзвичайно складним", сказав генерал Бертран Тужуз, який відповідає за нещодавно створене сухопутне командування французької армії в Європі.

"Абсолютно необхідно повернути військову мобільність у свідомість європейців, і для цього нам потрібно практикуватися", - додав він.

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За його словами, якщо Росія нападе на країну НАТО, європейські та американські солдати повинні будуть якнайшвидше дістатися до східного флангу альянсу.

Однак нинішні перешкоди для швидкого переміщення охоплюють тривалі та фрагментовані адміністративні процеси для перевезення військової техніки через кордони; неадекватну інфраструктуру - включно з мостами і тунелями - для переміщення бронетехніки; і брак транспортних можливостей, таких як залізничні вагони.

У травні міністри закордонних справ ЄС закликали столиці реалізувати Зобов'язання блоку з військової мобільності, що включає зобов'язання щодо інвестування в інфраструктуру та забезпечення пріоритетного доступу до автомобільного, залізничного та інших видів транспорту для збройних сил.

У червні Франція оголосила, що приєднається до угоди, вже підписаної Польщею, Німеччиною та Нідерландами, про створення військового транзитного коридору. У липні Греція, Болгарія і Румунія підписали лист про наміри щодо транскордонного співробітництва в галузі військової мобільності.

Французька армія болісно усвідомила, наскільки складно перетнути Європу навесні 2022 року, коли вона розгорнула батальйон у Румунії у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

"Ми виявили масштаб адміністративної тяганини. В Україні йде війна, але митники пояснюють, що у вас немає потрібного тоннажу на вісь і що вашим танкам не дозволено перетинати Німеччину. Це просто неймовірно", - згадує Тужуз.

Крім адміністративного навантаження, солдати заіржавіли у важливих навичках.

Французька армія, яка провела останні десятиліття, воюючи в Афганістані та регіоні Сахеля в Західній Африці, не завантажувала військове спорядження в поїзди близько 20 років, сказав французький генерал.

Менеджери залізничних станцій SNCF, французької національної залізничної компанії, також були в невіданні.

"Ми повертаємося до того, що ми знали, як робити, але повністю забули", - сказав Тужуз.

Франція розгорнула війська в Румунії в рамках ширших зусиль НАТО зі зміцнення своєї східної оборони і сподівається використати регулярну ротацію військ і обладнання, щоб заново освоїти мистецтво військових перевезень.

Дорога, море, залізниця

Тужуз визнав, що поліпшити військову мобільність буде непросто, оскільки транспортні та митні правила значною мірою є національною прерогативою.

"Ви відверто нападаєте на державний суверенітет", коли вирішуєте "доволі делікатні" питання, як-от: хто може транзитом проходити через країну, які митні збори та яка зброя може перебувати на борту, сказав він.

Він хоче, щоб політики насамперед зосередилися на залізничному транспорті.

"Залізниці, як і раніше, залишаються найпрактичнішим способом переміщення танків. Саме на цьому нам потрібно зосередитися", - пояснив він.

Одна з ідей - скоротити плату за доступ. Тужуз сказав, що наразі французькі військові повинні платити 30 мільйонів євро на рік, щоб гарантувати цілодобовий доступ до поїздів, що курсують через континент.

"Ми сподіваємося, що... ми зможемо забезпечити доступ до поїзда без необхідності платити", - сказав він.

Франція також повинна поліпшити свою транспортну інфраструктуру.

"Коли іспанська або португальська бригада захоче пройти транзитом до Словаччини, є висока ймовірність, що вона пройде через Францію", - сказав Тужуз.

Американські війська також регулярно відпрацьовують переміщення солдатів і транспортних засобів Європою і часто перевіряють французькі порти.

Війська НАТО в Європі

Україна має намір узгодити з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) створення коаліції з числа сусідніх країн для перехоплення російських ракет в українському небі. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ми повинні опрацьовувати ще технічні можливості і щоб було застосування іншої авіації сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які направляються (Росією - УНІАН)... Так, вони б'ють по Україні, але вони б'ють у напрямку наших сусідів-партнерів. Безумовно, насамперед країн Альянсу", - сказав Зеленський.

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